На полках российских магазинов нашли детское питание с опасным токсином Nestle отозвала партии сухой детской смеси из-за токсина

Компания ООО «Нестле Россия» отозвала несколько партий детского питания из-за риска наличия токсина цереулида из-за внешнего поставщика, сообщается на сайте производителя. Изымать продукцию стали с 5 января 2026 года.

ООО «Нестле Россия» добровольно отзывает на территории Российской Федерации ограниченное количество продукции детского питания — сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий, — заявили в компании.

Продукцию Nestle изъяли из соображений предосторожности. Представители производителя отметили, что покупатели также могут вернуть смесь из изъятых партий.

Ранее стало известно, что Росстандарт намерен утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания в 2026 году. Глава ведомства Антон Шалаев заявил, что речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

Также Шалаев заявил, что национальные стандарты остаются одним из основных инструментов борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, единые требования к товарам не позволяют подделывать продукцию только за счет внешнего оформления.