В Нидерландах четыре младенца отравились из-за детской смеси RTL: компанию Nestle обвиняют в отравлении четырех младенцев в Нидерландах

В Нидерландах зафиксированы четыре случая заболевания младенцев, предположительно, связанных с употреблением детского питания компании Nestle, сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на данные производителя. Сам производитель подчеркивает, что прямая связь между болезнью и молочной смесью не доказана.

Однако у всех детей после кормления проявились схожие симптомы — диарея и рвота. Потребительская организация Foodwatch получила десятки жалоб от родителей из разных стран Европы на аналогичные случаи.

Врачи заподозрили заражение бактерией Bacillus cereus, которая может вызывать тяжелые пищевые отравления. Именно из-за обнаружения этой бактерии компания инициировала глобальный отзыв партий своей продукции.

Расследование инцидентов продолжается. Nestle, столкнувшись с потоком жалоб, проводит собственные проверки и отзывает потенциально опасную продукцию с рынка.

Ранее в России также отозвали несколько партий детского питания Nestlé из-за риска наличия токсина цереулида. В компании «Нестле Россия» отметили, что покупатели также могут вернуть смесь из изъятых партий.