Этот салат-кольцо украл все внимание в прошлом году. «Снежная королева» с кальмарами и перепелиными «жемчужинами» — просто и вкусно

Новогодний стол — это всегда маленькое соревнование красоты и вкуса, где каждая хозяйка хочет представить свое самое эффектное блюдо. Салат-кольцо «Снежная королева» — тот самый беспроигрышный вариант, который покоряет с первого взгляда. Его холодная, почти скульптурная эстетика с белоснежными слоями и перламутровыми «жемчужинами» из перепелиных яиц создает ощущение зимней сказки. Но за изысканной внешностью скрывается и потрясающий вкус: нежные кальмары, свежий огурец и сливочный сыр образуют легкую, изысканную и очень сбалансированную композицию, которая освежит любой праздничный ужин.

Рецепт приготовления

Очистите 500 г кальмаров (тушки), опустите в кипящую воду ровно на 2 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Это сделает их нежными. Остывшие кальмары нарежьте тонкой соломкой. 4-5 куриных яиц и 8–10 перепелиных яиц отварите вкрутую, остудите и очистите. Куриные яйца натрите на средней терке, перепелиные разрежьте пополам для украшения. 1 крупный свежий огурец натрите на терке для корейской моркови и отожмите сок. 200 г твердого сыра натрите на мелкой терке. Для сборки установите в центре блюда стакан. Выложите слоями, слегка утрамбовывая и промазывая майонезом: первый слой — кальмары, второй — огурец, третий — куриные яйца. Верхним финальным слоем равномерно распределите сыр. Аккуратно уберите стакан. Бока салата аккуратно промажьте майонезом и обсыпьте тертым сыром. Украсьте «ожерельем» из половинок перепелиных яиц и веточками укропа. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

