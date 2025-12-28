Новый год — 2026
Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу

Мясная нарезка — слишком просто. Рулет из тонкого теста со шпротами и картофельным пюре: и горячее, и закуска сразу
В поисках универсального блюда для праздничного стола, которое смогло бы заменить собой и холодную закуску, и сытное горячее, этот рулет становится идеальным решением. Сочетание ароматных шпрот в масле и нежного картофельного пюре, запечённых в хрустящем слоёном тесте, создаёт неожиданно гармоничный и очень аппетитный дуэт. Он подаётся горячим, источая соблазнительный запах, и в одной порции удачно сочетаются два в одном: питательная основа и пикантная начинка с ярким вкусом. Это блюдо, которое удивляет гостей своей простой гениальностью и экономит время на сервировку.

Для начинки отварите 4-5 картофелин до готовности, слейте воду и приготовьте густое пюре с добавлением 50 мл молока, 30 г сливочного масла, соли и перца. Остудите его до комнатной температуры. Одну банку шпрот (около 200 г) разомните вилкой вместе с маслом в пасту, можно добавить немного рубленого зелёного лука. Разморозьте 500 г готового слоёного теста и раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите картофельное пюре, отступая от краёв, а сверху – пасту из шпрот. Плотно сверните рулет, защипите края и шов. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте поверхность взбитым яйцом или молоком для румяной корочки. Сделайте несколько небольших проколов вилкой по всей поверхности, чтобы выходил пар. Выпекайте в разогретой до 180-190°C духовке 30-35 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим, нарезав порционными кусочками.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

