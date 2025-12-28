На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской

На Востряковском кладбище в Москве началась церемония прощания с основательницей телеканала РЕН ТВ, членом Академии российского телевидения Иреной Лесневской, передает корреспондент NEWS.ru. Затем траурные мероприятия продолжатся на Даниловском кладбище, где состоятся похороны.

В зале на иудейском участке сын покойной Дмитрий принимает соболезнования. Как отметил друг семьи журналист Игорь Прокопенко, для Лесневской сын был главным человеком в жизни, а она — самым важным для него.

Ранее генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская сообщила о кончине российского медиаменеджера и общественного деятеля в возрасте 83 лет. Именно Лесневская является создателем телеканала РЕН ТВ, который назван ее именем.

Кроме того, председатель Союза журналистов России политический обозреватель Владимир Соловьев заявил, что Лесневская оказала огромное влияние на становление отечественного телевидения. По его словам, невозможно оспорить выдающиеся творческие способности, которыми обладала медиаменеджер и продюсер.