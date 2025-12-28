Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:31

Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками

Власти Польши планируют соорудить защиту от дронов за €2 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польша планирует за два года построить новую систему укреплений для защиты от беспилотников вдоль своей восточной границы, сообщил газете The Guardian заместитель министра обороны республики Цезари Томчик. По его словам, проект стоимостью свыше €2 млрд (182,4 млрд рублей), будет интегрирован в существующую линию «обороны» за шесть месяцев. В нее встроят новые системы ПВО, которые будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов.

Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течение примерно шести месяцев, может быть, раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца, — говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава впервые после завершения холодной войны приняла решение возобновить производство противопехотных мин для усиления восточных рубежей. Он также не исключил поставок данного вооружения на Украину, отметив, что в интересах страны находятся крупные партии этой продукции.

Кроме того, польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что ни Россия, ни Польша не стремятся к конфликту, поэтому Варшава не должна допустить своего вовлечения в противостояние. По его словам, такого развития событий не произойдет.

