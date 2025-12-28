В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки В Санкт-Петербурге задержали участников массовой драки с битами и ножами

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух человек после массовой драки в круглосуточном кафе на Пейзажной улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Всего известно о семерых участниках: двое получили травмы — их госпитализировали, а остальные скрылись с места происшествия.

В заведении общепита <...> произошел словесный конфликт между двумя компаниями, переросший в драку с участием около семи человек. <...> Задержаны двое участников конфликта: 29-летний гражданин одного из закавказских государств и 39-летний житель Московской области, — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, пострадавшими оказались 22-летний и 28-летний петербуржцы. У одного диагностирован перелом ключицы, у другого — телесные повреждения. Оба получили медицинскую помощь. С места происшествия изъяли две бейсбольные биты и три ножа.

На данный момент в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». По итогам расследования дело могут переквалифицировать в уголовное. Поисковые мероприятия продолжаются для установления всех участников.

Ранее в Ижевске громкий дебош закончился дракой с участием депутата городской думы. Сосед, прежде избивавший припаркованные машины и разгромивший почтовые ящики, ударил политика Алексея Фомина в челюсть во время потасовки в подъезде. По словам очевидцев, дебошир мог оказаться наркозависимым и недавно вышел из тюрьмы.