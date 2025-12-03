В Ижевске дебошир разгромил машины соседей и напал на депутата

В Ижевске громкий дебош закончился дракой с местным депутатом, сообщает Telegram-канал «112». По словам очевидцев, агрессивный сосед вышел во двор и начал избивать ногами припаркованные машины, сопровождая свои действия нецензурными криками и угрозами в адрес окружающих. После этого мужчина ворвался в подъезд, где разгромил несколько почтовых ящиков.

Укрывшись в своей квартире, дебошир продолжил шуметь, что заставило соседей собраться у его двери. Согласно публикации «112», в числе жителей оказался Алексей Фомин — директор Ижевского театра оперы и балета, а также депутат городской думы. По информации канала, между ним и нарушителем завязалась потасовка, в ходе которой последний ударил Фомина в челюсть, после чего снова скрылся в квартире. Соседи сообщают, с тех пор мужчина не выходил.

Пострадавшие водители уже написали заявления в полицию. Предположительно, зачинщик беспорядков состоит на учете как наркозависимый и недавно освободился из мест лишения свободы. Свидетели также сообщают, что к нему часто наведывается женщина маргинального вида.

