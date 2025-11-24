Няня напилась и начала угрожать ножом ребенку и его матери

Няня угрожала ножом малолетнему ребенку и его матери в Москве, пишет Telegram-канал Baza. По данным источника, сотрудницу нашли в интернете, а она пришла с алкоголем в рюкзаке, после чего напилась в ванной.

30-летняя мать двух девочек призналась, что нуждалась в няне из-за длительных командировок мужа. Помощницу удалось найти с помощью специального сайта, в течение двух дней все было в порядке. На третий — няня пришла с перегаром и «мини-баром» в рюкзаке.

Пока женщина занималась своими делами, няня напилась и взаимодействовала с ребенком, с трудом сидя на полу. Мать детей попросила ее тут же покинуть квартиру, но сотрудница начала угрожать расправой и своими друзьями. В настоящее время женщина опасается за свою жизнь и безопасность дочек.

