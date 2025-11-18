Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца Пьяный нижегородец избил москвича за оскорбление в адрес своего отца

На востоке Москвы сотрудникам Росгвардии пришлось задерживаться агрессивного жителя Нижнего Новгорода, который избил жителя столицы за угрозу изнасилованием в адрес его отца, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Драка произошла в торговом центре.

Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, прибыли по сигналу «тревога» с охраняемого объекта на Русаковской улице. Администратор сообщил, что на посетителя напал неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший схватил гражданина за горло и угрожал физической расправой ему и другим присутствующим. Дебоширом оказался 31-летний житель Нижнего Новгорода, его передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный не признал.

