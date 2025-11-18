Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца

Пьяный нижегородец избил москвича за оскорбление в адрес своего отца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На востоке Москвы сотрудникам Росгвардии пришлось задерживаться агрессивного жителя Нижнего Новгорода, который избил жителя столицы за угрозу изнасилованием в адрес его отца, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Драка произошла в торговом центре.

Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, прибыли по сигналу «тревога» с охраняемого объекта на Русаковской улице. Администратор сообщил, что на посетителя напал неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший схватил гражданина за горло и угрожал физической расправой ему и другим присутствующим. Дебоширом оказался 31-летний житель Нижнего Новгорода, его передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный не признал.

Ранее водитель с поддельными правами устроил драку с сотрудниками ДПС в Москве. Правоохранители остановили Mercedes на площади Победы. Водитель представился Русланом Джаубаевым, показал права на телефоне и поспешно скрылся. Как оказалось, мужчину неоднократно лишали прав сроком на 46 месяцев. Позднее его опять остановили, но уже на Волоколамском шоссе и он попытался оказать сопротивление при задержании.

Москва
Росгвардия
драки
Нижний Новгород
