Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:44

Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС

В Москве со второй попытки задержали водителя с поддельными правами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель с поддельными правами устроил драку с сотрудниками ДПС в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, все началось еще 1 ноября, когда правоохранители остановили Mercedes на площади Победы. Водитель представился Русланом Джаубаевым, показал права на телефоне и скрылся.

Как оказалось, мужчину неоднократно лишали водительских прав сроком на 46 месяцев. Позднее, 4 ноября, его Mercedes вновь остановили, но уже на Волоколамском шоссе. Водитель предъявил поддельное удостоверение, после чего оказал сопротивление. Теперь задержанному грозит уголовное дело.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель Kia Rio не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в движущийся лесовоз, после чего иномарка загорелась.

До этого грузовик столкнулся с двумя фурами на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Водитель вылетел на встречную полосу, спровоцировав смертельное ДТП. Виновник аварии погиб на месте, еще один участник аварии получил травмы.

Москва
водители
драки
ДПС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.