Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС В Москве со второй попытки задержали водителя с поддельными правами

Водитель с поддельными правами устроил драку с сотрудниками ДПС в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, все началось еще 1 ноября, когда правоохранители остановили Mercedes на площади Победы. Водитель представился Русланом Джаубаевым, показал права на телефоне и скрылся.

Как оказалось, мужчину неоднократно лишали водительских прав сроком на 46 месяцев. Позднее, 4 ноября, его Mercedes вновь остановили, но уже на Волоколамском шоссе. Водитель предъявил поддельное удостоверение, после чего оказал сопротивление. Теперь задержанному грозит уголовное дело.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель Kia Rio не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в движущийся лесовоз, после чего иномарка загорелась.

До этого грузовик столкнулся с двумя фурами на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Водитель вылетел на встречную полосу, спровоцировав смертельное ДТП. Виновник аварии погиб на месте, еще один участник аварии получил травмы.