Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте Три грузовика столкнулись на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Большегруз столкнулся с двумя другими грузовиками на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, водитель вылетел на встречную полосу, спровоцировав серьезное ДТП.

Один из участников ДТП допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а впоследствии совершил лобовое столкновение со вторым, в результате чего произошло возгорание автомобилей, — подчеркнули в прокуратуре.

Виновник аварии погиб на месте. Кроме того, водитель другой фуры получил травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение. Специалисты проводят уголовно-процессуальную проверку.

Ранее в Пермском крае на 55-м километре дороги Р-243 рейсовый пассажирский микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибли семь человек, среди них — один ребенок. Еще 15 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

До этого пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области. Всего в салоне находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт. Всем раненым оказали медицинскую помощь.