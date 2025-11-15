Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 08:32

Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте

Три грузовика столкнулись на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большегруз столкнулся с двумя другими грузовиками на трассе Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, водитель вылетел на встречную полосу, спровоцировав серьезное ДТП.

Один из участников ДТП допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а впоследствии совершил лобовое столкновение со вторым, в результате чего произошло возгорание автомобилей, — подчеркнули в прокуратуре.

Виновник аварии погиб на месте. Кроме того, водитель другой фуры получил травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение. Специалисты проводят уголовно-процессуальную проверку.

Ранее в Пермском крае на 55-м километре дороги Р-243 рейсовый пассажирский микроавтобус «Газель Next» столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибли семь человек, среди них — один ребенок. Еще 15 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

До этого пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области. Всего в салоне находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт. Всем раненым оказали медицинскую помощь.

ДТП
происшествия
грузовики
Новосибирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты суммы компенсаций семьям погибших в жутком ДТП под Пермью
Сочный кролик в духовке за час: простой рецепт с медовым маринадом
В Германии узнали, когда заработают новые правила выплаты пособий украинцам
«Война проиграна»: экс-советник Трампа призвал его пойти на неожиданный шаг
Минина и Пожарского обвинили на Украине в пропаганде
Москву накрыл первый снег
Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае
Трамп принял финальное решение по Венесуэле
«Вы проиграете»: Туск сделал серьезное предупреждение Зеленскому
Трамп растерялся после вопроса, который «ему никогда раньше не задавали»
Вассерман высказался об отмене ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение
Офицер объяснил, почему бразильцев тянет на Украину
В Госдуме захотели оградить детей от имитирующих алкоголь напитков
Боец ВС России рассказал, как хитрость помогла освободить Даниловку
В Ростовской области рассказали, чем закончилась дуэль ПВО и дронов ВСУ
Marvel продлила действие двух товарных знаков в России
Раскрыты новые факты о «царской» резиденции генерала Попова в Подмосковье
Счет заблокирован по 115-ФЗ: что делать, как вывести деньги
Секреты садовода: правильная заготовка семян в ноябре, инструкция
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество

Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.