16 ноября 2025 в 14:59

Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом

ДТП под Волгоградом унесло жизни трех человек

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщила региональная прокуратура. Авария произошла в Дубовском районе Волгоградской области, где водитель Kia Rio не соблюл безопасную дистанцию и врезался в движущийся лесовоз, что привело к возгоранию легковушки и мгновенной гибели всех находившихся в ней людей.

Водитель автомобиля Kia Rio, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении лесовозом Mercedes-Benz с полуприцепом. В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира погибли на месте, — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что дорожное происшествие на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе вызвало временный паралич движения. По данным ведомства, образовавшаяся транспортная пробка достигла протяженности 2,5 километра.

Кроме того, при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Египте пострадали как минимум 27 российских туристов. Общее количество раненых пассажиров достигло 36 человек, при этом два человека погибли — водитель автобуса и один из пассажиров.

