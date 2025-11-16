Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщила региональная прокуратура. Авария произошла в Дубовском районе Волгоградской области, где водитель Kia Rio не соблюл безопасную дистанцию и врезался в движущийся лесовоз, что привело к возгоранию легковушки и мгновенной гибели всех находившихся в ней людей.

Водитель автомобиля Kia Rio, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении лесовозом Mercedes-Benz с полуприцепом. В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира погибли на месте, — говорится в публикации.

