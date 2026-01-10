Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 11:15

Стало известно, откуда ВСУ запускают дроны на Краснодарский край

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут атаковать Краснодарский край с территории Одессы

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ могут атаковать Краснодарский край с территории Одессы, а также Николаевской и Херсонской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что для подобных атак ВСУ используют беспилотники европейской разработки, которые летят за тысячу километров, а иногда и больше.

На юг России дроны летят с пока подконтрольной ВСУ территории. Это Одесса, Николаевская область, отчасти даже Херсонская область. Это беспилотники дальнего действия европейской разработки, английские, немецкие детали. Они летят за тысячу километров, некоторые еще больше. Целая линейка есть, тот же дрон «Лютый», — рассказал Дандыкин.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
