26 февраля 2026 в 02:57

Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз

Степашин заявил о серьезной экономической нагрузке на ЕС из-за политики США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил о серьезном давлении США на Евросоюз, передает ТАСС. По его словам, ЕС несет огромную экономическую нагрузку, подчиняясь решениям Вашингтона по Украине.

Мы видим, что сегодня Евросоюз очень серьезно нагибает, я уж прошу прощения за такое слово, администрация [президента США Дональда] Трампа. «Платите за Украину, вооружайте Украину, мы вам будем давать оружие — покупайте у нас, — сказал Степашин.

Политик считает, что в Евросоюзе уже появились серьезные трещины. Причинами он назвал политические разногласия и экономические проблемы.

Ранее Степашин подчеркнул: вступление Украины в Европейский союз может обернуться для объединения тяжелейшими последствиями. По его мнению, интеграция Киева станет для ЕС более серьезным испытанием, чем любые внутренние противоречия.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. По его словам, смысла для встречи российского и украинского лидеров нет, пока Киев не изменит позицию.

Дональд Трамп
экономика
Евросоюз
Украина
