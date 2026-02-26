«Ак Барс» проиграл тольяттинцам в серии буллитов «Ак Барс» проиграл «Ладе» в овертайме со счетом 4:5 в матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Ладе» в овертайме домашнего матча КХЛ со счетом 4:5. Казанцы вели 3:0 после первого периода, но не удержали преимущество.

В составе хозяев отличились Никита Лямкин на первой минуте, Дмитрий Кателевский (6-я), Митчелл Миллер (12-я) и Григорий Денисенко (51-я). У гостей шайбы забросили Никита Михайлов (26-я), Тайлер Граовац (40-я), Артур Тянулин (40-я) и Райли Савчук (41-я).

Овертайм не выявил победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов. Победный бросок нанес Дмитрий Кугрышев, принесший «Ладе» гостевую победу.

Ранее капитан хоккейного клуба «Адмирал» Либор Шулак отличился автоголом в игре регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Данный инцидент случился в третьей 20-минутке в момент игры владивостокской команды в большинстве.

Кроме того, форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Матч закончился уверенной победой «диких» со счетом 6:3. В составе гостей шайбы также забросили Райан Хартман и Маркус Фолиньо. У хозяев шайбы на свой счет записали Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.