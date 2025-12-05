Дубль Ремпала решил исход матча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» «Салават Юлаев» обошел «Ак Барс» в матче КХЛ благодаря дублю Ремпала

«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Чемпионат». На результат повлиял дубль, оформленный Шелдоном Ремпалом на 8-й и 32-й минутах.

В результате встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Очки «Салавату Юлаеву» также принесли Девин Броссо (35-я минута) и Джек Родуолд (59-я минута). Со стороны «Ак Барса» шайбу забросил Александр Хмелевский на 29-й минуте.

Ранее «Спартак» из Москвы одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи, проходившей в Новосибирске, завершилось вничью, 6:6, а исход противостояния решил овертайм, где москвичи установили окончательный счет — 7:6. Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов, а также дважды отличились в концовке третьего периода, что позволило им сравнять счет и перевести игру в овертайм.

