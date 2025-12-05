ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 20:22

Дубль Ремпала решил исход матча между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обошел «Ак Барс» в матче КХЛ благодаря дублю Ремпала

Игроки ХК «Салават Юлаев» Игроки ХК «Салават Юлаев» Фото: Сергей Гунеев /РИА Новости
«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Чемпионат». На результат повлиял дубль, оформленный Шелдоном Ремпалом на 8-й и 32-й минутах.

В результате встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Очки «Салавату Юлаеву» также принесли Девин Броссо (35-я минута) и Джек Родуолд (59-я минута). Со стороны «Ак Барса» шайбу забросил Александр Хмелевский на 29-й минуте.

Ранее «Спартак» из Москвы одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи, проходившей в Новосибирске, завершилось вничью, 6:6, а исход противостояния решил овертайм, где москвичи установили окончательный счет — 7:6. Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов, а также дважды отличились в концовке третьего периода, что позволило им сравнять счет и перевести игру в овертайм.

До этого российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин попросил игроков своей команды остаться на льду после матча. Хоккеист сделал это ради традиционного рукопожатия со словенским нападающим «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром.

