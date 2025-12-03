«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ

«Спартак» из Москвы одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время встречи, проходившей в Новосибирске, завершилось вничью 6:6, а исход противостояния решил овертайм, где москвичи установили окончательный счет 7:6.

Красно-белые забросили по шайбе в каждом из периодов, а также дважды отличились в концовке третьего периода, что позволило им сравнять счет и перевести игру в овертайм. Отличились Даниил Орлов, Даниил Соболев, Михаил Мальцев (дважды), Данил Пивчулин, Адам Ружичка и Никита Коростелев.

Хозяева льда также не остались в долгу. Голами в составе «Сибири» отметились Иван Климович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов, Скотт Уилсон, Семен Кошелев и Чейз Эванс Приски.

