Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 10:43

Овечкин остановил команду, чтобы пожать руку сопернику

Овечкин организовал рукопожатие игроков «Вашингтона» с хоккеистом Копитаром

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин попросил игроков своей команды остаться на льду после матча для традиционного рукопожатия со словенским нападающим «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром, сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X. Эта акция была приурочена к последней встрече «Вашингтона» с «Лос-Анджелесом» в рамках текущего регулярного чемпионата, после завершения которого Копитар планирует закончить карьеру в НХЛ. Сам Овечкин заявил, что желает своему коллеге всего наилучшего.

Просто поздравляю его с потрясающей карьерой. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Мы желаем ему всего наилучшего, — сказал российский спортсмен.

Копитару 38 лет, и всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он провел в составе «Лос-Анджелес Кингз», куда перешел в 2006 году. Вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах. За время выступлений в регулярных чемпионатах словенец провел 1476 матчей, он забросил 445 шайб и отдал 847 результативных передач.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в число лидеров Национальной хоккейной лиги по числу длительных результативных серий. Хоккеист сделал две голевые передачи в матче против «Детройт Ред Уингз», продлив свою личную серию до восьми игр подряд.

хоккей
Александр Овечкин
НХЛ
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вышли и подумали»: Захарова пошутила об американцах и Москве
Магнитные бури сегодня, 3 декабря: что завтра, недомогание, тревожность
Пленный заявил о загадочном исчезновении иностранной техники из частей ВСУ
В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL
Зеленский не дождался встречи со спецпосланником Трампа и улетел на Украину
Вынесен приговор члену банды Басаева
Россиянам рассказали, в каком случае у них спишут деньги со счета в банке
Власти Египта подняли сборы за въезд в страну
В Москве на вокзале задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Аналитик оценил вероятность блокировки WhatsApp
Секрет вкуснейших пирожков из слоеного теста за копейки
Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей
В Европе догадались, как нужно добиваться расположения Трампа
«Прошлая ночь была важной»: Рютте оценил переговоры Уиткоффа в Москве
«Я готов»: Зеленский отреагировал на итоги встречи Путина и Уиткоффа
Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием
Покинувший РФ ведущий «Модного приговора» раскрыл детали задержания в США
В Госдуме ответили, почему РФ и США сохранили детали переговоров в тайне
Названы признаки, по которым можно отличить легальный алкоголь от подделки
Бывшую главу дипслужбы ЕС освободили после задержания за мошенничество
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.