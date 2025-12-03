Овечкин остановил команду, чтобы пожать руку сопернику

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин попросил игроков своей команды остаться на льду после матча для традиционного рукопожатия со словенским нападающим «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром, сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X. Эта акция была приурочена к последней встрече «Вашингтона» с «Лос-Анджелесом» в рамках текущего регулярного чемпионата, после завершения которого Копитар планирует закончить карьеру в НХЛ. Сам Овечкин заявил, что желает своему коллеге всего наилучшего.

Просто поздравляю его с потрясающей карьерой. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Мы желаем ему всего наилучшего, — сказал российский спортсмен.

Копитару 38 лет, и всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он провел в составе «Лос-Анджелес Кингз», куда перешел в 2006 году. Вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах. За время выступлений в регулярных чемпионатах словенец провел 1476 матчей, он забросил 445 шайб и отдал 847 результативных передач.

