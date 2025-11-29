Известный российский хоккеист смог повторить рекорд Овечкина

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в число лидеров НХЛ по количеству длительных результативных серий, сообщается на сайте лиги. Хоккеист оформил две голевые передачи в матче с «Детройт Ред Уингз», продлив свою результативную серию до восьми матчей.

Никита Кучеров отдал две результативные передачи, увеличив свою результативную серию до восьми игр, — говорится в материале.

Эта серия стала для Кучерова 20-й в карьере, когда он набирал очки в восьми и более играх подряд. Среди действующих хоккеистов больше таких серий только у Коннора Макдэвида (22) и Сидни Кросби (21). Такой же показатель, как у форварда «Тампы», имеет Александр Овечкин.

До этого сообщалось, что Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры. Этот гол позволил ему продлить результативную серию до четырех встреч подряд.