Названы перспективные направления по России в новогодние праздники

Куда отправиться на новогодние праздники? Рассмотрим бюджет на двоих на неделю. Потратив от 70 тыс. рублей, можно посетить Псков. Этот город для любителей старины и русской кухни. Там можно посетить кремль, найти большую надпись «Россия начинается здесь», съездить в Изборск и заглянуть на экоферму. Поездка на Алтай будет стоить от 105 тыс. рублей. Регион подойдет для любителей глубокого эстетического опыта. Чем заняться? Можно посетить незамерзающее Лебединое озеро, проехаться по Чуйскому тракту, заглянуть в бирюзовые воды «глаз Катуни» и послушать горловое пение, — пояснила Ирэн.

По ее словам, для любителей природы и необычных мест подойдет Карелия с поездкой на ретропоезде в парк «Рускеала» и катанием на собачьих упряжках. Эксперт отметила, что для мечтателей, желающих увидеть северное сияние, идеален Мурманск.

Ранее тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года. По ее словам, поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием.