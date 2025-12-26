Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 05:45

Названы перспективные направления по России в новогодние праздники

Сооснователь Perfect Escape: поездка в Псков подойдет ценителям русской кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ценителям русской кухни следует отправиться в Псков на новогодних каникулах, заявила NEWS.ru сооснователь агентства Perfect Escape, организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег. По ее словам, в городе можно посетить старинный кремль и найти надпись «Россия начинается здесь».

Куда отправиться на новогодние праздники? Рассмотрим бюджет на двоих на неделю. Потратив от 70 тыс. рублей, можно посетить Псков. Этот город для любителей старины и русской кухни. Там можно посетить кремль, найти большую надпись «Россия начинается здесь», съездить в Изборск и заглянуть на экоферму. Поездка на Алтай будет стоить от 105 тыс. рублей. Регион подойдет для любителей глубокого эстетического опыта. Чем заняться? Можно посетить незамерзающее Лебединое озеро, проехаться по Чуйскому тракту, заглянуть в бирюзовые воды «глаз Катуни» и послушать горловое пение, — пояснила Ирэн.

По ее словам, для любителей природы и необычных мест подойдет Карелия с поездкой на ретропоезде в парк «Рускеала» и катанием на собачьих упряжках. Эксперт отметила, что для мечтателей, желающих увидеть северное сияние, идеален Мурманск.

С бюджетом от 105 тыс. рублей можно рассмотреть поездку в Карелию. Тур подойдет для любителей природы и необычных мест. Там можно отправиться на ретропоезде в горный парк «Рускеала», покататься на собачьих упряжках, попробовать уху лохикейтто и местные ягодные настойки. Для мечтателей будет интересен Мурманск. Там можно поесть морепродукты, посетить военный мемориал, съездить на край света в Териберку и поймать северное сияние. Путешествие будет стоить от 70 тыс. рублей, — резюмировала Ирэн.

Ранее тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь заявила, что Мурманск является одним из самых атмосферных российских городов для встречи Нового года. По ее словам, поехав туда на новогодние каникулы, можно понаблюдать за северным сиянием.

