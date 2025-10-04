Стало известно, кто сменит Гатиятулина на посту тренера «Ак Барса»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» договорился о назначении канадского специалиста Майка Бэбкока на пост главного тренера команды, сообщает Telegram-канал «Mash Iptash». Официальное объявление о назначении ожидается в ближайшее время.

По данным журналистов, смена тренерского штаба связана с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне — казанский клуб под руководством Анвара Гатиятулина занимает лишь шестое место в своей конференции. Клуб также вел переговоры с 67-летним американским тренером Джоном Тортореллой, однако тот отказался от предложения, сославшись на возраст и нежелание работать вдали от дома.

Новый главный тренер «Ак Барса» Майк Бэбкок является единственным в истории хоккея членом так называемого «Тройного золотого клуба» — он выигрывал Олимпийские игры (2010, 2014), чемпионат мира (2004) в составе сборной Канады, а также Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году. В 2023 году Бэбкок был уволен из клуба «Коламбус Блю Джекетс» после скандала, связанного с запросами личных фотографий игроков.

Ранее сообщалось, что американский нападающий Александр Хмелевский также перешел в «Ак Барс». Он был одним из лидеров уфимского «Салавата Юлаева» и клуб получит денежную компенсацию, а также канадского защитника Уайатта Калинюка.