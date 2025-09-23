Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом» «Салават Юлаев» отдал Хмелевского в «Ак Барс» в обмен на Калинюка

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с казанским «Ак Барсом», сообщается в Telegram-канале уфимской команды. Один из лидеров уфимцев, американский нападающий Александр Хмелевский, теперь будет выступать за команду из Татарстана.

В рамках сделки «Салават Юлаев» получает денежную компенсацию, точный размер которой не разглашается, а также канадского защитника Уайатта Калинюка. По информации издания «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила 230 млн рублей.

Александр Хмелевский защищал цвета уфимского клуба с 2022 года. За этот период 26-летний форвард принял участие в 239 матчах, где набрал 191 очко по системе «гол+пас» (93 заброшенных шайбы и 87 результативных передач).

В минувшем регулярном чемпионате Хмелевский стал третьим бомбардиром команды, набрав 57 очков. «Салават Юлаев» в текущем сезоне располагается на последнем месте в Восточной конференции, тогда как «Ак Барс» находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.