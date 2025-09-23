Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 19:35

Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» отдал Хмелевского в «Ак Барс» в обмен на Калинюка

Александр Хмелевский Александр Хмелевский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с казанским «Ак Барсом», сообщается в Telegram-канале уфимской команды. Один из лидеров уфимцев, американский нападающий Александр Хмелевский, теперь будет выступать за команду из Татарстана.

В рамках сделки «Салават Юлаев» получает денежную компенсацию, точный размер которой не разглашается, а также канадского защитника Уайатта Калинюка. По информации издания «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила 230 млн рублей.

Александр Хмелевский защищал цвета уфимского клуба с 2022 года. За этот период 26-летний форвард принял участие в 239 матчах, где набрал 191 очко по системе «гол+пас» (93 заброшенных шайбы и 87 результативных передач).

В минувшем регулярном чемпионате Хмелевский стал третьим бомбардиром команды, набрав 57 очков. «Салават Юлаев» в текущем сезоне располагается на последнем месте в Восточной конференции, тогда как «Ак Барс» находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.

Россия
хоккей
Салават Юлаев
Ак Барс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
ВСУ перемалывают в мясорубке: ситуация на фронтах СВО вечером 23 сентября
В ЛНР задержали подростков за убийство пенсионеров ради 70 тысяч рублей
Девушка загадочно умерла через несколько дней после свадьбы
Финансовая подушка безопасности: сколько денег надо накопить и где их взять
В посольстве России ответили на обвинения Норвегии в нарушении границ
«Сердцу не прикажешь»: Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар
«Банальный грабеж»: посол о попытках Канады отобрать российский самолет
Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
Военэксперт объяснил, как РФ выследила организаторов атаки на Форос
Делегации Генассамблеи ООН начали покидать зал после выступления Трампа
Чадов заявил о планах обанкротить бывшего друга за неоплаченный сценарий
Путин жестко отомстил за Крым: спецназ Зеленского разметало под Одессой
Нежность на тарелке: рецепт курицы с брокколи под сливочным соусом
Грузия отказалась от участия в важном мероприятии ЕС
В Рязанской области педофила лишили российского гражданства
Диетолог назвала самые бесполезные «здоровые» продукты
Стало известно, почему третья жена Градского смогла получить его наследство
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.