21 сентября 2025 в 19:32

«Трактор» проиграл «Спартаку» в драматическом матче

«Спартак» обыграл «Трактор» в матче КХЛ со счетом 5:3

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, несмотря на то что столичный клуб упустил преимущество в две шайбы.

Челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию. Несмотря на поражение, «Трактор» продолжает удерживать лидирующую позицию в Восточной конференции.

Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча проходила на столичной арене «Мегаспорт», где за матчем наблюдал 6931 зритель. Во втором периоде «Спартак» вел с преимуществом в два гола после точных бросков Никиты Коростелева и Ивана Морозова. Однако нижегородцы сумели сравнять счет благодаря результативным атакам Егора Рожкова и Никиты Виноградова, что в итоге привело игру к овертайму.

В другом матче нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян получил пятиматчевую дисквалификацию за бросок шайбы в сторону арбитра после свистка. Инцидент произошел 14 сентября во время игры, завершившейся разгромным поражением «Лады» со счетом 1:6.

спорт
Спартак
хоккей
КХЛ
