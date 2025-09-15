Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:38

Игрока КХЛ отстранили от пяти матчей за агрессивный жест в адрес судьи

Хоккеиста Алтыбармакяна отстранили от пяти игр за бросок шайбы в сторону судьи

Андрей Алтыбармакян Андрей Алтыбармакян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян получил пятиматчевую дисквалификацию за бросок шайбы в сторону арбитра после свистка, сообщили в пресс-службе КХЛ. Инцидент произошел 14 сентября во время матча, завершившегося разгромным поражением «Лады» со счетом 1:6. На 59-й минуте игры Алтыбармакян после остановки игры нанес удар в направлении зоны соперника, где в этот момент находился судья.

Игрок немедленно получил два больших дисциплинарных штрафа, что автоматически означало удаление до конца игры и пропуск следующего матча. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ ужесточил наказание, добавив еще четыре игры дисквалификации и денежный штраф.

В текущем сезоне Алтыбармакян еще не отметился результативными действиями. В прошлом регулярном чемпионате на его счету было пять шайб и 15 голевых передач в 50 проведенных матчах.

Ранее нижегородское «Торпедо» вырвало победу у московского «Спартака» в овертайме со счетом 4:3 на матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась на арене «Мегаспорт» в столице. За матчем наблюдал 6931 зритель.

