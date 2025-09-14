Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 20:08

«Спартак» проиграл третий матч на чемпионате КХЛ

«Спартак» проиграл «Торпедо» со счетом 4:3

Алексей Кручинин («Торпедо НН») и Егор Виноградов («Торпедо НН») Алексей Кручинин («Торпедо НН») и Егор Виноградов («Торпедо НН») Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» вырвало победу у московского «Спартака» в овертайме со счетом 4:3 на матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на официальном сайте КХЛ. Игра состоялась на арене «Мегаспорт» в столице. За матчем наблюдал 6931 зритель.

По ходу второго периода «Спартак» вел с преимуществом в два гола после точных бросков Никиты Коростелева и Ивана Морозова. Однако гости сумели сравнять счет благодаря результативным атакам Егора Рожкова и Никиты Виноградова.

«Спартак» вновь оказался впереди после второго гола Никиты Коростелева. Однако нижегородцы смогли сравнять счет снова за полторы минуты до конца матча. На этот раз шайбу забил Сергей Гончарук. Решающий бросок в овертайме сделал Кирилл Воронин из «Торпедо».

Ранее грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» завершили встречу восьмого тура чемпионата России со счетом 1:1. Первый мяч забил Эгаш Касинтура из «Ахмата». Автором второго гола в матче стал полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива». В следующем туре «Локомотив» выйдет на поле против махачкалинского «Динамо» из Махачкалы.

