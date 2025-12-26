Новый год — 2026
Под Иркутском появятся трезвые села

Под Иркутском появится шесть сел с запретом на алкоголь с 1 сентября 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Шесть «трезвых сел» появится на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. По их данным, с 1 сентября 2026 года там введут полный запрет на торговлю алкоголем в розничных сетях.

В перечень населенных пунктов, на территории которых вводится полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, вошли село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревня Миллерова Нижнеудинского района, — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев, комментируя подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление, заявил, что ограничение права мигрантов на продажу алкоголя сократит уровень преступности в России. По его словам, это также позволит трансформировать трудовую сферу в пользу российских граждан.

Тем временем руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко сообщил, что с 1 января 2026 года цены на вино в России могут вырасти на 70–100 рублей за бутылку из-за повышения акцизов и изменения НДС. Он уточнил, что акцизы на тихие вина, вероятно, вырастут на 31% — до 148 рублей за литр, а на игристые — до 160 рублей.

