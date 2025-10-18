Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России Эксперт Косенко: с января вино в России подорожает на 70–100 рублей за бутылку

С 1 января 2026 года цены на вино в России могут вырасти на 70–100 рублей за бутылку из-за повышения акцизов и изменения НДС, рассказал руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко. По его словам, которые передает РБК, акцизы на тихие вина, вероятно, вырастут на 31% — до 148 рублей за литр, а на игристые — до 160 рублей.

Акциз на тихие вина с большой долей вероятности будет поднят до 148 рублей за литр, что на 31% выше уровня 2025 года. Для игристых ставка вырастет до 160 рублей за литр. Это приведет к тому, что цена на вино вырастет на 70–100 рублей за бутылку 0,75 литра, — отметил эксперт.

Ранее сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» винодел Олег Николаев заявил, что цены на импортные и российские вина в 2026 году вырастут на 20%. Увеличение стоимости алкогольных напитков эксперт также связал с повышением акцизов.

До этого в России зафиксировали спад производства пива за январь — сентябрь 2025 года. Согласно данным, объем выпуска уменьшился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 688,1 млн декалитров.