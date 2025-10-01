Россиян предупредили о резком росте цен на один вид алкоголя в 2026 году

Россиян предупредили о резком росте цен на один вид алкоголя в 2026 году Винодел Николаев: в начале 2026 года цены на вино взлетят на 20%

Цены на импортные и российские вина в 2026 году вырастут на 20%, заявил NEWS.ru винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев. Увеличение стоимости алкогольных напитков эксперт увязал с повышением акцизов. По его словам, производители обязательно заложат растущие издержки в отпускные цены.

Правительство в очередной раз решило пойти по пути одновременного повышения фискальной нагрузки по разным фронтам и каналам. Один из них — акцизы на алкоголь. Производители, разумеется, заложат рост акцизов в отпускные цены. Я прогнозирую подорожание вина как минимум на 20% уже в январе, так как бизнес, как правило, издержки закладывает сразу, — сказал Николаев.

По словам эксперта, потребитель почувствует «заметный скачок цен» не только из-за роста акцизов, но и других повышающих налогообложение инициатив, которые затрагивают весь производственный цикл. К ним относится в том числе повышение НДС с 20 до 22%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пересмотр НДС может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий. По ее словам, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции.