Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в ноябре 2025-го

После некоторого замедления инфляция в России снова начала расти. В октябре был зафиксирован рекордный недельный скачок показателя — на 0,23% — самый сильный с начала года. В ноябре цены продолжат повышаться, но далеко не на все. NEWS.ru рассказывает, какие товары подорожают, а какие, напротив, могут подешеветь.

На какие товары могут вырасти цены в ноябре

Продукты

По-прежнему в зоне риска кофе, какао, дешевые сорта рыбы, перечисляет в беседе с NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Рост цен на них эксперт связывает с высокой стоимостью логистики.

«Доставка от моря подорожала. Это касается всей рыбы — и дешевой, и дорогой. Только при покупке дорогой рыбы рост цен на доставку, скорее всего, „растворится“ в цене и будет не так ощутим, как для бюджетных сортов», — говорит эксперт.

Бензин

По мнению владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексея Иванова, цены на бензин АИ-95, которые сейчас держатся на уровне около 65 рублей за литр, в ноябре могут вырасти примерно до 67 рублей. Такой рост соответствует общей инфляции и сезонному увеличению спроса. «Несмотря на то что биржевые котировки показывают рекордный рост с июля (плюс 16%), правительственные меры по ограничению экспорта топлива до конца года должны сдержать более резкий взлёт цен», — говорит собеседник NEWS.ru.

Что касается дизельного топлива, то его стоимость (сейчас около 73 рублей за литр) к концу года может приблизиться к психологической отметке в 75 рублей, допускает Иванов. Но в данном случае важнее то, что массового дефицита дизеля, которого опасались в начале осени, удалось избежать, и топливо остаётся в свободной продаже, подчеркивает эксперт.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнёр ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер допускает лишь «незначительные колебания» цен на топливо в рамках сезонных факторов, например в категориях, где повышенный спрос связан с погодными условиями или транспортными расходами.

Какие товары могут подешеветь в ноябре

По словам Ольги Лебединской, в ноябре продолжится снижение цен на рис, гречку, особенно на премиальные сорта, на 0,2–0,4%. Практически не ощутим будет рост цен на горох и фасоль, отмечает она.

Подешевеют цитрусовые, в частности апельсины. За последний месяц они уже потеряли в цене 8,47%, а средняя стоимость килограмма опустилась до 144,9 рубля, напоминает эксперт. Также будут снижаться цены на замороженные ягоды, курицу и рыбную продукцию, считает Лебединская.

Сахар

По мнению гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, на основе анализа текущей рыночной конъюнктуры можно спрогнозировать дальнейшее снижение розничных цен на сахар в ноябре. «Вероятнее всего, мы увидим снижение на 2–3% по сравнению с октябрьскими показателями», — допускает собеседник NEWS.ru.

В пользу такого прогноза говорит рекордный урожай сахарной свеклы, который создал устойчивую базу для увеличения производства сахара. Предложение значительно превышает показатели прошлого года.

По словам Плугова, оптовые цены уже снизились на 17,5% за год, что создает мощный ценовой импульс для розницы. Разрыв между оптовыми и розничными ценами продолжит сокращаться. В итоге к концу ноября розничная цена на сахар может опуститься ниже отметки в 69 рублей за килограмм.

Картофель

Оптовые цены на картофель в последний месяц, по данным «АБ-Центра», стабилизировались на отметках в 17 рублей за килограмм (без НДС), розничные, по данным Росстата, на уровне 40 рублей. Однако в ноябре, по мере наполнения хранилищ, может произойти новый виток снижения цен. «Но многое будет зависеть и от погодных условий. Сейчас во многих „картофельных“ регионах идут дожди. Если погода восстановится к завершающему этапу уборки, то есть вероятность, что в опте и рознице цены за ноябрь потеряют еще 3–5%», — говорит Плугов.

На покупке каких товаров можно сэкономить в ноябре

Эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов объясняет, что главной причиной колебания цен в ноябре станет ситуация с поставками товаров через границу с Казахстаном. С середины сентября на границе скопились многокилометровые очереди из грузовиков. Это произошло из-за того, что таможня стала дольше проверять товары, особенно те, которые могут попадать под антироссийские санкции.

Эксперт видит два сценария развития ситуации. Первый подразумевает продолжение логистического кризиса. Это приведет к возникновению дефицита и вызовет базовый рост цен на 10% на игрушки, товары для дома и мелкую электронику. При реализации второго сценария границы откроют и на рынок одновременно поступят все ранее задержанные партии товаров.

«В итоге сезонные товары — пуховики, зимняя одежда — будут распродаваться со скидками. Ожидается снижение цен на 25–30% в категориях „поздняя осень“ и „ранняя зима“», — говорит Попов.

При этом, независимо от сценария, ноябрь останется месяцем распродаж (помним про 11.11 — Всемирный день шопинга, или День холостяка, и «черную пятницу»), уверен эксперт. «В зависимости от того, как будет решен вопрос с логистикой, общее снижение цен может составить около 15–30% в большинстве товарных категорий», — считает Попов.

