Икра, лосось и селедка: что будет с ценами к Новому году, ждать ли снижения

В России стабилизировались цены на красную икру. При этом объемы вылова рыбы с ней выросли почти в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. NEWS.ru рассказывает, как подорожает икра, лосось и селедка к Новому году.

Почему стабилизировались цены на икру

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, цены на российскую красную икру стабилизировались на фоне удачной путины. Так, в настоящий момент объем добычи почти в 1,5 раза превышает показатели за весь прошлый год.

«В прошлом году была худшая за 20 лет путина, поскольку несколько мощных спекулятивных атак подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: вылов уже подходит к концу. Всего добыто порядка 335 тысяч тонн, что на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам — 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году», — рассказал Зверев.

Глава ВАРПЭ уточнил, что цены стабилизировались достаточно быстро.

Как выросли цены на лосось и икру в 2024 году

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года икра лососевых рыб вошла в топ-10 самых подорожавших продуктов (рост на 37,7% к декабрю 2023 года). Только за август цены на нее выросли на 2,3%. И это максимальный месячный прирост цены с ноября 2022 года. При этом рекордно икра дорожала в марте 2003 года, когда цены на нее подскочили за месяц на 13,6%.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Эксперты сервиса «Контур.Маркет» проанализировали 6,8 млн чеков, пробитых торговыми точками по всей России в период с октября по декабрь в 2024 и 2023 годах. По их оценкам, за год подорожали все виды лососевых. Так, в среднем в регионах стоимость красной рыбы увеличилась на 15% — до 708 рублей за 0,5 килограмма. В целом цены на некоторые породы лососевых подскочили на 20%.

Что будет с ценами на рыбу и икру к Новому году

К концу 2025 года динамика продаж лососевой икры может измениться, считает Зверев. Он отметил, что основной сезон ее продаж — предновогодний период. «В этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года», — уточнил глава ВАРПЭ.

В беседе с NEWS.ru вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин пояснил, что цены на икру перед Новым годом будут расти. «Это обычная практика. Продавцы будут поднимать цены, а население — разгонять спрос. Учитывая, что икры много, будем надеяться, что цены не так сильно поднимут», — отметил эксперт.

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Геннадия Мартынова, в 2024 году объем вылова лососевых был значительно ниже по сравнению с предыдущими годами. Поэтому икры было меньше, что и подстегнуло цены к росту. «В этом году ситуация стабилизировалась. Тем не менее объемы вылова не пиковые, они находятся на среднем хорошем уровне. Поэтому икра будет доступнее по цене, чем это было в прошлом году», — предположил Мартынов. По его словам, значительного роста цен при этом ждать не стоит.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Несмотря на то что улов рыбы превышает показатели предыдущего года практически вдвое, розничные цены на красную икру остаются высокими, рассказала NEWS.ru доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По данным ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», средняя стоимость икры колеблется в пределах от 9,3 до 14,9 тыс. рублей за килограмм, причем региональные различия существенны, что объясняется ростом затрат на добычу, переработку и логистику, пояснила она. «Хотя в целом рынок демонстрирует признаки стабилизации, однако высокая волатильность сохраняется из-за сезонных факторов и особенностей сбыта», — отметила эксперт.

Она оценила вероятность роста цен на красную икру к Новому году на 5–10% как «весьма высокую», даже несмотря на увеличение объема вылова лососевых. Основные факторы риска включают растущую инфляцию, высокий спрос потребителей и нестабильную экономическую ситуацию внутри страны, уточнила Ильяшенко.

Как вырастут цены на селедку к праздникам

Сельдь — один из главных ингредиентов популярного новогоднего блюда — селедки под шубой. Согласно оценке Александра Фомина, сельдь традиционно дорожает накануне Нового года минимум на четверть.

«В принципе, у нас достаточно сельди, чтобы удержать цены», — считает он.

По словам эксперта, сельдь по-прежнему остается одной из самых дешевых рыб в российском ретейле и вряд ли перейдет в категорию более дорогих.

К слову, улов сельди также растет — на 22,8% (442,1 тыс. тонн против 360 тыс. тонн в прошлом году), рассказала Ильяшенко. «Однако, в отличие от лососевых, рынок сельди имеет свою специфику, и здесь ключевым фактором является не столько объем вылова, сколько структура предложения и логистика», — подчеркнул она.

Сельдь под шубой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Наибольший рост цен — на 10–15% — ожидается на более удобные форматы для потребления (филе и пресервы), так как добавляется стоимость переработки и упаковки», — добавила Ильяшенко.

В любом случае и красная икра, и сельдь под шубой — неотъемлемая часть новогоднего стола. В декабре спрос на этот продукт взлетает в разы, и ретейлеры всегда используют этот всплеск для некоторого повышения цен и снижения глубины скидок, заключила собеседница NEWS.ru.

