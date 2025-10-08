Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:46

В России рассказали о росте вылова рыбы с красной икрой

Вылов рыбы с красной икрой в России превысил значение 2024 года почти в 1,5 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылов рыбы с красной икрой в России превысил показатель прошлого года почти в 1,5 раза, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, которые приводит РИА Новости, период интенсивной рыбной ловли (путина) завершается, добыто около 335 тыс. тонн.

В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года, — сказал Зверев.

Президент ВАРПЭ отметил, что цены на красную икру в настоящее время стабильные. Он добавил, что перед Новым годом ожидается рост продаж этого продукта по сравнению с антирекордным 2024 годом. Зверев указал, что красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что розничные цены на рыбную продукцию до конца года останутся на высоком уровне. Он пояснил, что неблагоприятная тенденция наблюдается даже несмотря на то, что в текущем году были зафиксированы рекордные уловы лососевых.

