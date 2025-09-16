В Рыбном союзе раскрыли, что произойдет с ценами на икру к Новому году

Розничные цены на рыбную продукцию до конца года останутся на высоком уровне, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью «Российской газете». По его словам, неблагоприятная тенденция наблюдается даже несмотря на то, что в текущем году были зафиксированы рекордные уловы лососевых.

По данным на 9 сентября, вылов лососевых составил 322 тыс. тонн против 235 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Однако новые объемы еще не дошли до центральных регионов, что поддерживает высокие цены в рознице.

Думаю, к Новому году цены на икру немного вырастут — как это бывает всегда в ноябре-декабре, когда продается до трети годового объема. Но резкого скачка цен не будет, — указал Панин.

Ожидается, что перед Новым годом средние цены на горбушевую икру сохранятся на уровне 10–11 тыс. рублей за килограмм. Более редкие виды — нерка, кета и кижуч — будут стоить дороже.

Эксперт подчеркнул, что в прошлом году рынок был перегрет из-за низкого вылова, но текущая ситуация позволяет избежать резких ценовых скачков. Производителям рекомендуется осторожно подходить к ценообразованию, чтобы не отпугнуть покупателей чрезмерно высокими ценами в предпраздничный сезон.

Ранее сообщалось, что на российском рынке выросли поставки красной икры. С начала лососевой путины 2025 года промаркировано более 7,3 тыс. тонн соленой продукции, что на 18% выше прошлогоднего показателя.