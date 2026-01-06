Атака США на Венесуэлу
Фаршированные яйца со шпротами и красной икрой: подаем на поджаренном хлебе к вину и шампанскому

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Фаршированные яйца со шпротами и красной икрой — эффектная и очень вкусная закуска, которая моментально создает праздничное настроение. Нежная начинка, аромат копченой рыбки и яркие икринки делают это блюдо настоящим украшением новогоднего стола или любого торжества.

Ингредиенты: 7–8 куриных яиц, 1 банка мелких шпрот, 50 г красной икры, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. майонеза, 2 веточки укропа, соль и черный молотый перец — по вкусу, петрушка — для украшения.

Как приготовить: отварите яйца вкрутую (около 7 минут после закипания), затем сразу переложите их в холодную воду. Очистите, разрежьте пополам и аккуратно выньте желтки. Желтки разомните вилкой до однородности. Укроп мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Соедините желтки с зеленью, чесноком и майонезом, посолите и слегка поперчите. Хорошо перемешайте — начинка должна получиться мягкой и кремовой. Наполните полученной массой половинки белков. Шпроты выложите на салфетку, чтобы убрать лишнее масло, затем поместите по одной рыбке в центр каждого яйца. Сверху аккуратно добавьте немного красной икры и украсьте листиком петрушки.

Ранее мы делились рецептом дачного супа, который выручает даже зимой. Простой, вкусный, всего из 3 ингредиентов.

Проверено редакцией
