Стало известно, на сколько выросли поставки красной икры в Россию Поставки красной икры в Россию выросли на 18% с начала путины

На российском рынке выросли поставки красной икры: с начала лососевой путины 2025 года промаркировано более 7,3 тысячи тонн соленой продукции, что на 18% выше прошлогоднего показателя, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева. По его словам, рост связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей.

Рост выпуска готовой к потреблению лососевой икры связан с увеличением вылова тихоокеанских лососей, из которых производится свыше 90% красной икры в стране. В нечетные годы вылов лососей превышает показатели четных годов, поэтому в этом году ожидаемо путина оказалась удачнее, — отметил эксперт.

Как уточнил Зверев, на 1 сентября добыто 312,7 тысячи тонн, что превышает первоначальный научный прогноз. По его оценкам, вылов по итогам путины составит около 330 тысяч тонн, что на треть больше, чем в 2024 году, но вдвое меньше, чем в 2023-м. При этом прогнозируемый объем икры составляет 21 тысячу тонн.

Этого более чем достаточно для внутреннего потребления, — заключил Зверев.

По данным Центра развития перспективных технологий, суммарный объем промаркированной в 2025 году красной икры уже превысил 8,34 тысячи тонн. По оценкам экспертов, сейчас путина подходит к завершению и на рынке формируется устойчивый ценовой тренд.

