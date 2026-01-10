Кокос, сгущенка и шоколад! Готовлю конфеты «Баунти» дома за 15 минут. Вкус — один в один, а проще не бывает

Когда внезапно захотелось сладкого, а бежать в магазин неохота, этот рецепт — спасение. Все ингредиенты обычно есть под рукой. Активных действий — на 10 минут, плюс время на заморозку. Идеальный план для вечернего чаепития.

В миске смешиваю 150 г мелкой кокосовой стружки и 140 г обычной сгущенного молока. Перемешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до получения однородной, пластичной, но довольно плотной массы. Если масса сильно липнет, можно добавить еще немного стружки. Мокрыми руками формирую из массы небольшие шарики или продолговатые батончики. Выкладываю их на тарелку или доску, застеленную пергаментом, и убираю в морозилку на 20–30 минут, чтобы они хорошо затвердели. Шоколад (100 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке (на малой мощности, помешивая каждые 15 секунд). Достаю замороженные кокосовые заготовки. Каждую накалываю на вилку или шпажку, окунаю в растопленный шоколад, даю излишкам стечь и выкладываю обратно на пергамент. Пока шоколад не застыл, можно украсить конфеты щепоткой кокосовой стружки. Отправляю конфеты в морозилку еще на 5–10 минут, чтобы шоколад полностью схватился. Храню в холодильнике.

