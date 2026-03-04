Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 08:41

Забудьте про сложные десерты! Эти корейские трюфели из трех продуктов спасут любой праздник. Минимум усилий, максимум удовольствия

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда гости на пороге, а к чаю ничего нет, этот рецепт — настоящее спасение. Всего 15 минут активной готовки — и на столе стоит тарелка с домашними красивыми, очень вкусными конфетами. А гости и не догадаются, что вы потратили копейки и почти не напрягались.

Что понадобится для трюфелей

Беру одну банку сгущенного молока (380–400 г), 4 столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку размягченного сливочного масла. Еще немного какао понадобится для посыпки стола и готовых конфет.

Как готовлю

В сотейнике с толстым дном смешиваю сгущенку с какао до полной однородности, примерно 4 минуты. Добавляю мягкое сливочное масло и снова тщательно перемешиваю. Ставлю на огонь чуть ниже среднего и, постоянно помешивая, довожу до кипения. Убавляю огонь до минимума и увариваю массу еще минут 10, не переставая мешать. Готовая масса должна стать густой, блестящей и отставать от стенок. Форму застилаю пищевой пленкой так, чтобы края свисали. Выливаю горячую массу, разравниваю и остужаю при комнатной температуре. Затем убираю в морозилку на час. Стол присыпаю какао, аккуратно вынимаю застывший пласт за края пленки и выкладываю. Большой острый нож обваливаю в какао и разрезаю массу на конфеты нужного размера. Через сито посыпаю сверху дополнительным какао, чтобы трюфели выглядели как настоящие.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Проверено редакцией
Читайте также
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Шоу-бизнес
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Семья и жизнь
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Добавил в тесто две ложки кофе — и теперь это наш семейный десерт. Хрустящее, шоколадное, идеально к эспрессо
Общество
Добавил в тесто две ложки кофе — и теперь это наш семейный десерт. Хрустящее, шоколадное, идеально к эспрессо
Аутентичный салат из Кореи: готовим пикантный хе с красным лучком и нежным мясом
Общество
Аутентичный салат из Кореи: готовим пикантный хе с красным лучком и нежным мясом
Всю зиму едим этот мармелад: апельсины и желатин — натуральный, вкусный и простой
Общество
Всю зиму едим этот мармелад: апельсины и желатин — натуральный, вкусный и простой
еда
рецепты
десерты
Корея
конфеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.