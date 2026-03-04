Забудьте про сложные десерты! Эти корейские трюфели из трех продуктов спасут любой праздник. Минимум усилий, максимум удовольствия

Когда гости на пороге, а к чаю ничего нет, этот рецепт — настоящее спасение. Всего 15 минут активной готовки — и на столе стоит тарелка с домашними красивыми, очень вкусными конфетами. А гости и не догадаются, что вы потратили копейки и почти не напрягались.

Что понадобится для трюфелей

Беру одну банку сгущенного молока (380–400 г), 4 столовые ложки какао-порошка и одну столовую ложку размягченного сливочного масла. Еще немного какао понадобится для посыпки стола и готовых конфет.

Как готовлю

В сотейнике с толстым дном смешиваю сгущенку с какао до полной однородности, примерно 4 минуты. Добавляю мягкое сливочное масло и снова тщательно перемешиваю. Ставлю на огонь чуть ниже среднего и, постоянно помешивая, довожу до кипения. Убавляю огонь до минимума и увариваю массу еще минут 10, не переставая мешать. Готовая масса должна стать густой, блестящей и отставать от стенок. Форму застилаю пищевой пленкой так, чтобы края свисали. Выливаю горячую массу, разравниваю и остужаю при комнатной температуре. Затем убираю в морозилку на час. Стол присыпаю какао, аккуратно вынимаю застывший пласт за края пленки и выкладываю. Большой острый нож обваливаю в какао и разрезаю массу на конфеты нужного размера. Через сито посыпаю сверху дополнительным какао, чтобы трюфели выглядели как настоящие.

