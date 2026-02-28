Зимняя Олимпиада — 2026
Аутентичный салат из Кореи: готовим пикантный хе с красным лучком и нежным мясом

Фото: D-NEWS.ru
Хе — традиционное корейское блюдо, которое готовят из тонко нарезанного маринованного мяса. Сочетание уксуса, соевого соуса и специй создает уникальный яркий вкус.

Для салата мне понадобится: говядина (700 г), грибы муэр (3 брикета), кинза (70 г), красный лук (3 шт.), корейская морковь (150 г), чеснок (5 зубчиков), уксусная эссенция (0,5 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соевый соус (3 ст. л.), смесь перцев (0,5 ч. л.), сухая аджика (0,5 ч. л.), подсолнечное масло (60 мл).

Говядину промораживаю 1–2 часа, чтобы было легче нарезать, и режу очень тонкими пластинами поперек волокон. Грибы муэр заливаю холодной водой на 20 минут для набухания, затем промываю и нарезаю полосками. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами. В глубокой миске смешиваю уксусную эссенцию, сахар, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и аджику. Заливаю этим маринадом мясо, добавляю грибы и лук. Тщательно перемешиваю и оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут. В конце добавляю корейскую морковь и мелко нарезанную кинзу. Разогреваю подсолнечное масло до появления легкого дымка и заливаю им салат, быстро перемешивая. Подаю сразу же или даю настояться 10–15 минут в холодильнике.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски.

Проверено редакцией
