28 февраля 2026 в 17:05

Ужин с кавказским характером — готовлю наваристый берх: картошка и томленое мясо. Нереальная вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
Сытный, ароматный и такой домашний — этот суп собирает за столом всю семью. Дети обожают нежный картофель, а взрослые — насыщенный мясной бульон.

Для берха мне понадобится: мясо на кости (500 г), картофель (5–7 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), молоко или сливки (100 мл), желток (1 шт.), зелень, соль, специи.

Мясо промываю, заливаю холодной водой (около 2 л) и ставлю варить. После закипания снимаю пену, убавляю огонь и варю 1,5–2 часа до мягкости мяса. Картофель очищаю и нарезаю крупными дольками. Морковь нарезаю кружочками, лук — крупными кубиками. Когда мясо сварится, вынимаю его из бульона и отделяю от костей. В процеженный бульон закладываю картофель, морковь и лук. Варю 15–20 минут до мягкости овощей. Возвращаю мясо в кастрюлю. В отдельной миске смешиваю молоко (оно должно быть комнатной температуры) с желтком. Постепенно вливаю в эту смесь половник горячего бульона, постоянно помешивая, — это предотвратит сворачивание желтка. Затем переливаю полученную заправку обратно в кастрюлю с супом. Довожу почти до кипения, но не кипячу. Добавляю соль, специи и обильно посыпаю рубленой зеленью. Подаю сразу же, пока суп не остыл.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
супы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
