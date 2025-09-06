Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 16:58

Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США

Лаос планирует увеличить поставки кофе в Россию из-за пошлин США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию из-за повышенных торговых пошлин, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, кофе относится к числу товаров, которые страна может перенаправить с американского на другие рынки.

Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию, — подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта впервые открыто признал, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки Евросоюза и США по тарифам. ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну, отказавшись от ответных мер.

До этого Трамп заявил, что все введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд, признавший многие из этих мер незаконными. Глава Белого дома подчеркнул, что отмена пошлин стала бы «катастрофой для страны» и ослабила бы ее финансово, в то время как США «нужно быть сильными».

