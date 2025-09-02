День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 00:47

Глава Евросовета сделал признание по поводу Украины и сделки по пошлинам

Politico: Кошта признал, что Украина была частью сделки по пошлинам

Глава Евросовета Антониу Кошта впервые открыто признал, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки Евросоюза и США по тарифам, пишет европейское издание Politico. Там отметили, что в итоге ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну, отказавшись от ответных мер.

Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском, — напомнили авторы материала слова Кошты.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что это «серьезный отход от официальной позиции» Евросоюза: он весь месяц убеждал, что между позицией США по Украине и сделкой о пошлинах «нет никакой связи». Politico предположило, что это высказывание — «пробный выстрел», первая попытка показать недовольство Брюсселя действиями Вашингтона.

Ранее политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США Дональд Трамп поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции

США
Украина
пошлины
Евросоюз
