Политолог объяснил трюки Трампа с пошлинами

Президент США Дональд Трамп поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны, заявил в эфире 360.ru политический психолог Сергей Маркелов. По его словам, это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Когда американские предприятия создадут конкуренцию высоким ценам на импорт, они возродят еще один механизм той великой Америки. То есть, с одной стороны, дешевый доллар, с другой стороны, стратегические задачи, — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что планирует вести борьбу с Китаем «очень дружелюбно». Президент также не исключил возможности заключения новых торговых соглашений с другими странами, включая Индию.

Также Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции