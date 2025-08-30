Трамп решил игнорировать решение суда Трамп не будет отменять введенные им пошлины даже после решения суда

Президент США Дональд Трамп подтвердил в социальной сети Truth Social, что все ранее введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд, признавший многие из этих мер незаконными.

Все пошлины по-прежнему в силе. Сегодня чрезвычайно пристрастный апелляционный суд ошибочно постановил, что наши тарифы следует отменить, но они понимают, что в итоге победят США, — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что отмена пошлин стала бы «катастрофой для страны» и ослабила бы ее финансово, в то время как США «нужно быть сильными». Президент намерен подавать жалобу на судебное решение.

Апелляционный суд федерального округа Колумбия до этого постановил, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих действующих тарифов, включая меры против Китая, Канады и Мексики. Однако пошлины сохранят силу как минимум до 14 октября, чтобы администрация могла подготовить обращение в Верховный суд США.

Ранее сообщалось, что американские 50-процентные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти.