США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за российской нефти

Американские 50%-ные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийском Минторговли. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти.

Стороны безуспешно провели пять раундов переговоров, не достигнув соглашения. Правительство Индии не рассчитывает на быстрое смягчение мер. Нью-Дели заверил, что пострадавшим от пошлин экспортерам помогут власти. Бизнес будут поощрять к перенаправлению экспорта на рынки Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока.

Индия увеличила импорт российской нефти до рекордных 2 млн баррелей в сутки. Доля российских поставок в общем объеме индийского нефтяного импорта достигла 38% в августе.

Ранее стало известно, что запланированный визит американских торговых переговорщиков в Индию, который должен был пройти с 25 по 29 августа, отменен. Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами.

До этого издание The American Conservative сообщило, что американская гегемония переживает серьезный кризис в связи с введением пошлин в отношении Индии. Вся внешнеполитическая стратегия Белого дома находится под угрозой.