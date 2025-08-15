Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:11

Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов

ET: Индия нарастила закупки российской нефти до 2 млн баррелей в сутки

Индия увеличила импорт российской нефти до рекордных 2 млн баррелей в сутки, сообщает Economic Times (ET). По данным издания, доля российских поставок в общем объеме индийского нефтяного импорта достигла 38% в августе.

Аналитики Kpler отмечают, что рост закупок сопровождался сокращением поставок из традиционных партнеров. Импорт иракской нефти снизился с 907 до 730 тысяч баррелей, саудовской — с 700 до 526 тысяч баррелей в сутки.

Председатель Indian Oil Corporation Арвиндер Сингх Сахни подчеркнул, что решения о закупках принимаются исключительно по экономическим соображениям. По его словам, «нам не говорят покупать или не покупать». Компания не прилагает дополнительных усилий ни для увеличения, ни для уменьшения доли российской нефти, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам, прежде всего Индии и Китаю, грозят вторичные санкции.

Россия
Индия
нефть
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чужие люди»: Волочкова отреклась от дочери и матери после свадьбы в Москве
Пресняков разводится, дочь Джексона в России: последние новости звезд
Стало известно о состоянии Куклачева после курса лечения сердца
Ресторатор пожаловался на положение дел в отрасли
«Рупор поколений»: продюсер о феномене Виктора Цоя
Профессор раскрыл, что Путин не примет в ходе переговоров на Аляске
В США опасный вирус сгубил четырех человек
Мощный пожар охватил особняк в Строгино
Офицеры ВСУ сбежали с Краснолиманского направления
Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов
Психолог предостерегла от введения единой формы для школьников
Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе
Психотерапевт назвала неочевидную причину лишнего веса
В Госдуме раскритиковали план Трампа по расселению Газы
Убийство жительницы ДНР украинским военным попало на видео
Возле мечети в Швеции произошла стрельба
Петербуржцам пообещали теплые дни на предстоящей неделе
Окна и экономия электроэнергии: как Melke помогает снизить счета
Ароматные вяленые помидоры своими руками: подборка рецептов
Как побороть навязчивые мысли? 6 эффективных методов
Дальше
Самое популярное
Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
Общество

Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.