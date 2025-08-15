Поставки российской нефти в одну страну выросли до рекордных объемов ET: Индия нарастила закупки российской нефти до 2 млн баррелей в сутки

Индия увеличила импорт российской нефти до рекордных 2 млн баррелей в сутки, сообщает Economic Times (ET). По данным издания, доля российских поставок в общем объеме индийского нефтяного импорта достигла 38% в августе.

Аналитики Kpler отмечают, что рост закупок сопровождался сокращением поставок из традиционных партнеров. Импорт иракской нефти снизился с 907 до 730 тысяч баррелей, саудовской — с 700 до 526 тысяч баррелей в сутки.

Председатель Indian Oil Corporation Арвиндер Сингх Сахни подчеркнул, что решения о закупках принимаются исключительно по экономическим соображениям. По его словам, «нам не говорят покупать или не покупать». Компания не прилагает дополнительных усилий ни для увеличения, ни для уменьшения доли российской нефти, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам, прежде всего Индии и Китаю, грозят вторичные санкции.