Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент NDTV: визит торговых представителей из США в Индию 25 августа отменен

Запланированный визит американских торговых переговорщиков в Индию, который должен был пройти с 25 по 29 августа, отменен, сообщил индийский телеканал NDTV. Новый график переговоров пока не установлен.

Ожидалось, что переговоры будут посвящены обсуждению двустороннего торгового соглашения между странами. Несмотря на отмену визита, стороны продолжают поддерживать контакт и намерены перенести переговоры на более поздний срок.

Подробности по новой дате встречи пока не разглашаются, однако обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога. Новости о дальнейшем развитии ситуации возможно появятся в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам, прежде всего Индии и Китаю, грозят вторичные санкции.

Также глава Белого дома заявил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.