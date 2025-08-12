Американская гегемония переживает серьезный кризис в связи с введением пошлин в отношении Индии, пишет The American Conservative. В материале говорится, что вся внешнеполитическая стратегия Белого дома находится под угрозой.

Авторы статьи выразили мнение, что президент США Дональд Трамп начал вести агрессивную политику с целью перестроить мировой порядок, однако результат оказался непредсказуем: на угрозы Вашингтона не поддалась не только Индия, но и Бразилия, Китай и Южно-Африканская Республика. Все эти страны, подчеркивает СМИ, решили продемонстрировать независимую позицию на мировой арене, и своего рода геополитическое наказание за противодействие американской гегемонии и экономическую поддержку России осуществить не удалось.

Ранее Белый дом объявил о подписании президентского указа, устанавливающего дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары. Эта мера, как пояснили в администрации США, является ответом на закупки Индией российской нефти. Новые пошлины вступят в силу через три недели после публикации документа.

Кроме того, президент США заявил о готовности ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза в размере 35% в случае невыполнения странами ЕС инвестиционных обязательств перед Соединенными Штатами. Такое заявление прозвучало в контексте продолжающихся торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.