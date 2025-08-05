«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин Трамп повысит пошлины для ЕС до 35% при невыполнении обязательств перед США

Если Евросоюз не будет выполнять инвестиционные обязательства перед американской экономикой, то США примут меры, заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. В частности, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%, подчеркнул он.

Ну, тогда они будут платить пошлину в 35%, — отметил хозяин Белого дома.

Трамп напомнил, что ранее пошлины были снижены после того, как ЕС инвестировал $600 млрд (47,8 трлн рублей). При этом республиканец уточнил, что полученные от Евросоюза средства не являются займом, и США могут инвестировать их «во что угодно».

Ранее Трамп сообщил, что до конца 2025 года может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подчеркнул, что для этого необходимо заключить сделку с Пекином, с которым Вашингтон, по его словам, сейчас в хороших отношениях.

До этого экономист Хаджимурад Белхароев выразил мнение, что новая торговая сделка между США и Евросоюзом может привести к серьезным экономическим последствиям для европейских стран. В ЕС ожидается спад производства, который затронет, например, производителей автомобилей, считает эксперт.