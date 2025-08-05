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05 августа 2025 в 15:38

Экономист вынес приговор Европе после сделки с США

Экономист Белхароев: ЕС ждет спад производства из-за сделки с США

Фото: Cfoto/Global Look Press

Новая торговая сделка между США и ЕС может привести к серьезным экономическим последствиям для европейских стран, заявил РИА Новости экономист Хаджимурад Белхароев. По его словам, в ЕС ожидается спад производства, который затронет, например, производителей автомобилей.

Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel станут неконкурентоспособными на американском рынке. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому азиатскому экспорту. Спад производства в Европе затронет все отрасли, — сказал экономист.

Белхароев добавляет, что немецкие компании могут попытаться переориентироваться на рынки других европейских или азиатских стран, но это вряд ли компенсирует потери. В краткосрочной перспективе страны ЕС столкнутся с сокращением экспорта, а в долгосрочной — с оттоком инвестиций и ослаблением промышленного сектора.

Ранее швейцарское правительство заявило об отсутствии планов вводить ответные меры против США, несмотря на введение рекордных 39-процентных пошлин. В официальном заявлении пресс-службы указано, что страна предпочитает дипломатический подход и намерена предложить американской стороне более выгодные условия сотрудничества. Одновременно власти Швейцарии планируют расширять торговые связи с другими международными партнерами.

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