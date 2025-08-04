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04 августа 2025 в 18:48

Швейцария ответила США на рекордно высокие пошлины

Швейцария отказалась принимать контрмеры против США из-за пошлин в 39%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швейцария не собирается принимать контрмеры против Соединенных Штатов из-за рекордных пошлин в 39%, сообщили в пресс-службе правительства страны. Вместо этого она хочет предложить американской администрации более выгодную сделку. Власти сосредоточат усилия на диверсификации торговых отношений с международными партнерами.

Федеральный совет в настоящее время не рассматривает контрмеры. В соответствии со своими стратегиями внешней политики и внешнеэкономической политики Федеральный совет продолжит уделять особое внимание диверсификации торговых отношений со всеми своими международными партнерами, — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда более чем 60 государств, в том числе стран Евросоюза, 1 августа. Примечательно, что пошлины в отношении Швейцарии составили рекордные 39%.

Ранее газета Financial Times узнала, что за день до объявления о новых пошлинах Трамп провел «катастрофический разговор» с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Беседа двух глав государств длилась полчаса.

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